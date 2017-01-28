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Fenerbahçe Giorgian de Arrascaeta için Daniel Fonseca'ya teklifini iletti

10 numara arayışlarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Muslera'nın da menajerliğini yapan Fonseca ile masaya oturdu. Sarı lacivertli kulüp Giorgian de Arrascaeta için şartlarını iletti.

  • Açık Mert Korkusuz
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10 numara arayışında rotanın çevrildiği Crezeiro'lu Giorgian de Arrascaeta için Fenerbahçe, çok farklı bir yöntem izliyor. Futbolcuyu ara transfere yetiştirmek isteyen sarı lacivertliler, menajeri Daniel Fonseca ile pazarlığı oturdu.

FENERBAHÇE OYUNCUNUN MENAJERİNE TEKLİFİNİ YAPTI
 
Finansal Fair-Play anlaşması gereği devre arasında 2.4 milyon Euro harcama şansı bulunun Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 50 hakkına sahip Fonseca'ya "Cruzeiro ile anlaş, transferi gerçekleştir. Bu parayı biz sana yeni sezonda ödeyelim. Senin payın da kalsın. Sonraki satıştan yüzde 50'si senin olsun." teklifini iletti.
 
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın da menajeri olan Fonseca, teklifi kabul ederse iş resmiyet kazanacak. 

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