UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı 'Beşiktaş'a ceza yok' dedi
Lyon - Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı 'Beşiktaş'a seyircisiz cezası yok' dedi.
Fransa’da yaşanan olayların ardından fotoğraf netleşti. Konuyla ilgili UEFA'dan son dakika açıklaması geldi.
UEFA'DAN AÇIKLAMA! BIÇAKÇI: SORUMULUK EV SAHİBİNİN
NTV Spor'a konuşan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı, "UEFA disiplin hükmüne göre ev sahibinin kusuru vardır. Beşiktaş taraftarının yapmış olduğu, tespit edilen bir şey varsa ceza alabilir fakat extra bir ceza olmaz. Sorumluluk ev sahibi ekipte. Gözlemcinin vereceği raporun ardından disiplin ve Tahkim, olaya bakar. Bu konu Tahkim'e gelirse ben ve Fransız üye toplantıya katılamaz. Karar üç günde açıklanır." ifadelerini kullandı.
İşte verilecek cezalar...
Beşiktaş'a seyircisiz cezası yok
Beşiktaş da torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı cezaya alabilecek. Bu durum temsilci raporlarına yansırsa, Kartal da para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Temsilcimize tribün kapama ya da seyircisiz cezası gelmesi beklenmiyor.
Lyon cephesi...
Karşılaşmanın 45 dakika geç başlaması, tribünden inen taraftara engel olunamaması ve diğer yaşananların hepsinin Lyon’a ağır para cezası olarak yansıyacağı, UEFA Disiplin Komitesi’nden saha kapama da çıkabileceği dile getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.