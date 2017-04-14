UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı 'Beşiktaş'a ceza yok' dedi

İşte verilecek cezalar...

Beşiktaş'a seyircisiz cezası yok

Beşiktaş da torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı cezaya alabilecek. Bu durum temsilci raporlarına yansırsa, Kartal da para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Temsilcimize tribün kapama ya da seyircisiz cezası gelmesi beklenmiyor.

Lyon cephesi...

Karşılaşmanın 45 dakika geç başlaması, tribünden inen taraftara engel olunamaması ve diğer yaşananların hepsinin Lyon’a ağır para cezası olarak yansıyacağı, UEFA Disiplin Komitesi’nden saha kapama da çıkabileceği dile getirildi.