Beşiktaş Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 4 futbolcu artı para önderdi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Mehmet Ekici ile ilgili "Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif aldım ve bunu da Fenerbahçe cephesine söyledim" açıklamasının ardından gözler siyah-beyazlıların yaptığı teklife çevrildi.



BEŞİKTAŞ 4 FUTBOLCU ARTI PARA DEDİ



Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk teklifinin üzerinde çok daha iyi bir teklif aldıklarını söyleyen başkan Muharrem Usta'nın bundan bir süre önce kendilerine 2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'ye, "Beşiktaş bize 4 futbolcu artı para vermeyi teklif etti" dediği öğrenildi.



EKİCİ FENERBAHÇE'YE GİDERSE KASAYA PARA GİRECEK

Olcay Şahan’ı 200 bin Euro’ya Fırtına’ya gönderen Beşiktaş, yıldız ismin sözleşmesine “Mehmet Ekici F.Bahçe’ye giderse Trabzonspor, Beşiktaş’a 2 milyon Euro öder” maddesi koydurmuştu.



BEŞİKTAŞ MEHMET EKİCİ'NİN FENERBAHÇE'YE GİTMESİNE İZİN VERECEK



Kartal, bu şekilde Mehmet’in geleceğiyle ilgili haklara da sahip olurken, bazı yöneticilerin başkan Orman’a “Bu adamın bizde gönlü yok. Sezon sonunda bedavaya F.Bahçe’ye gideceğine şimdi gitsin. En azından kasaya 2 milyon Euro girer” dedikleri öğrenildi. Başkanın bu fikre sıcak baktığı belirtilirken, eğer yarın olumsuz bir yanıt gelirse Beşiktaş, Ekici’nin F.Bahçe’ye gitmesine izin verecek. Yıldız oyuncu ya sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek ve ligin bitmesiyle birlikte bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gidecek ya da Kartal’ın teklifini kabul edip Siyah-Beyazlı formayı giyecek.