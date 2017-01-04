Galatasaray'a Ahmet Çalık şoku! Cavcav noktayı koydu...

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı İlhan Cavcav ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Ahmet'in transferiyle ilgili geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ödeme şartları konusunda anlaşma sağlayamadık. Biz kasamızda parayı görmeden sözleşme imzalamayız." dedi.

Transfer konusunun henüz tamamen kapanmadığına dikkati çeken Koç, "İlerleyen günlerde bir kez daha görüşülebilir. Bizim talep ettiğimiz ücret belli. Teknik ekibimiz, Ahmet takımda kalacakmış gibi yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan A Spor'a açıklamalarda bulunan İlhan Cavcav da, "Galatasaray ile görüştüm, bu iş bitti. Galatasaray bu transferi yapamayacak. Galatasaray 3 milyon euro da verse, 4 milyon euro da verse biz Ahmet Çalık'ı İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş'ın da bu transferde bir isteği yok. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk ancak benim istediğim rakamla uzlaşamadık. Bu transferden ben vazgeçtim" dedi.

İlhan Cavcav'ın 4 milyon euro istediği 22 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün 2-2,5 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Galatasaray bekleme kararı alırken, sarı-kırmızılıların alternatif isimler için harekete geçeceği düşünülüyor.