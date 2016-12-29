Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Flaş iddia! Arsenal'in yeni teknik direktörü...

Arsene Wenger ile yapılan kontrat yenileme görüşmelerinin olumsuz geçmesi üzerine Arsenal yönetiminin Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri için harekete geçtiği öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arsenal'in Arsene Wenger sonrası için menajerlik görevini Juventus'un başarılı hocası Massimiliano Allegri'ye emanet etmek istediği öne sürüldü.

The Sun'da ye ralan habere göre; Arsenal ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Wenger, henüz yeni kontrata imza atmadı. Yapılan görüşmelere rağmen Arsenal yönetimi ile Wenger arasındaki görüşmeler bir sonuca bağlanamadı.

Arsenal yönetimi, Wenger ile olan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimali üzerine arayışlara bağladı ve Juventus'ta yüzde 69'luk galibiyet oranı yakalayan Massimiliano Allegri ismi üzerinde mutabakata vardıkları belirtildi. Menajerine dayandırılarak verilen bir başka haberdeyse; Arsenal'in yetkilendirdiği bir isim şimdiden Allegri için bir görüşme yaptı.

Massimiliano Allegri'yi sürpriz bir şekilde teknik direktörlüğe getiren ve 2018'e kadar kontrat yapan Juventus yönetiminin ise başarılı hocanın gitmemesi için her şeyi deneyeceğinin altı çizildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cami karlar altında

Cami karlar altında

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

'DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedef yok edildi'

'DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedef yok edildi'

Kar tatili ilan edilen şehirler

Kar tatili ilan edilen şehirler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA