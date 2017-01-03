Flaş iddia! Sneijder de mi Çin'e gidiyor?

Hollanda'dan Voetbal International dergisinin haberine göre Sneijder'e biri Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan olmak üzere Çin'den iki teklif geldi. Hollandalı yıldızın Uzak Doğu'dan gelen bu tekliflere rağmen Galatasaray'da mutlu olduğu ve en üst seviyede mücadele etmeyi tercih etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu sezon 16 maçta 2 gol atıp 9 asist yapan Sneijder'in Galatasaray'daki sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

Beijing Guoan geçen sezon Galatasaray'dan Burak Yılmaz'ı 8 milyon euro'ya transfer ederken Podolski için de 9 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu.