Galatasaray, Alexandre Pato için Villarreal'e teklif yaptı
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, Alexandre Pato için Villarreal'e teklif yaptı.
Golcü arayan Galatasaray, Villarreal'in süper yıldızı Alexandre Pato'nun peşine düştü. Sezon başında Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaşındaki Pato için İspanyol kulübüne teklif yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Villarreal'de 19 maçta 6 gol atan Brezilyalı santrfor için Antalyaspor da devrede.
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