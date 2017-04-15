Fransız kulübü Lyon İstanbul'a taraftar getirmeyecek
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lyon'u konuk edeceği maça Fransız kulübü İstanbul'a taraftar getirmeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lyon'u konuk edeceği maça Fransız kulübü İstanbul'a taraftar getirmeyecek.
Kararın UEFA ve Fransız Büyükelçiliği ile anlaşmalı alındığı aktarıldı. İstanbul'da 20 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Lyon taraftarının yanı sıra herhangi bir VIP'nin de bulunmayacağı, sadece oyuncu, takım teknik ekibi ve Başkan Jean-Michel Aulas'ın olacağı öğrenildi.
Öte yandan perşembe günü Lyon'da yaşanan olaylar sebebiyle maç 50 dakika gecikmeli başlamış, 12 Lyon ve Beşiktaş taraftarı gözaltına alınmış ve 7 kişi yaralanmıştı. Her iki takım da sorumlu bulunarak UEFA'nın disiplin prosedürüne maruz kaldı. (Skorer)
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