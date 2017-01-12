Lig TV'nin yeni ismi beIN Media Group oldu
Yaklaşık 16 yıldır Süper Lig maçlarını yayınlayan Lig TV'nin ismi beIN Media Group olarak değiştirildi.
2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı artık beIN Sports adını kullanacak.
13 Ocak'tan itibaren ise Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişeceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA DA İSİMLERİ DEĞİŞTİ
Lig TV, resmi Facebook hesabının ismini de 'Beinsports Türkiye' olarak değiştirdi.
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