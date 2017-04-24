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Mario Gomez, Bayern Münih'e mi dönüyor?

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mario Gomez için 'geri dönüş' iddiası! Alman basınına göre Bayern Münih, Mario Gomez'in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Bundesliga'da şampiyonluğa adım adım ilerleyen Bayern Münih'ten sürpriz Mario Gomez hamlesi geliyor.
 
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez için eski takımı Bayern Münih devreye giriyor.
 
Alman basınına yansıyan haberde, Bayern Münih'in forvet bölgesinde alternatifsiz kalan Robert Lewandowski'ye destek amacıyla bir golcü daha transfer edeceği belirtildi. Bayern Münih'in listesinde yer alan ilk isim ise Wolfsburg forması giyen Mario Gomez oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de ısrarla ikinci bir forvet istemesinin ardından Bayern'in, yaz transfer döneminde Wolfsburg'un kapısını çalması bekleniyor.
 
CANLI YAYINDA MARIO GOMEZ SORULDU
 
Alman gazeteci Marcel Reif, katıldığı canlı yayında Mario Gomez iddialarının sorulması üzerine kısa bir açıklama da yaparken ''Bayern'de dokunulmaz olan iki pozisyon var, biri de forvet (Lewandowski). Gomez dönüşü halinde alternatiflikten öteye geçemez'' ifadelerini kullandı. Reif, Gomez'in Bayern için iyi bir alternatif olduğunu da dile getirdi.
 
Mario Gomez, 2009-2013 yılları arasında da Bayern Münih forması giydi. Beşiktaş'ta da bir sezon geçiren Gomez, Bayern formasıyla 2010/2011'de Almanya'da gol kralı da olmayı başardı.

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