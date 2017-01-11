Beşiktaş'tan ilginç teklif! 'Mehmet Ekici’yi verin sizde kalsın'

Trabzonspor'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan Mehmet Ekici'nin ligin ikinci yarısında hangi takımın formasını giyeceği hala netlik kazanmadı. Bu belirsizlikte Beşiktaş'ın yaptığı teklifin etkili olduğu ifade edilirken, Trabzonspor yönetiminde de ibrenin siyah-beyazlılardan yana döndüğü kaydedildi... Oyuncunun sarı-lacivertli takımda oynamak istemesi elindeki en büyük koz olan Fenerbahçe ise Mehmet Ekici için tüm imkanlarını zorluyor. İki ezeli rakibin yarıştığı transferde son gelişmeler şöyle:

KARTAL'IN BU SEZON İHTİYACI YOK

26 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezondan itibaren takımda değerlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Trabzonspor'a "Veli Kavlak ve Olcay Şahan'ı size kiralayalım, bize Mehmet Ekici'nin bonservisini verin. Kadromuzda onun mevkiinde oynayan 3 oyuncu var. Bu nedenle sezon sonuna kadar sizde kiralık olarak kalsın" teklifinde bulundu. Bordo-mavili yönetimin söz konusu teklife sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların bu transferde Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçtiği belirtildi. Beşiktaş'ın önerisinin ardından gözler sarı-lacivertlilerin Mehmet Ekici için yeni hamlesine çevrildi.

1.5 MİLYON EURO KABUL GÖRMEDİ

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılan pazarlıklarda Mehmet Ekici-Aatif Chahechouhe takasında anlaşma sağlanmasına rağmen Faslı futbolcu, bordo-mavili takıma gitmek istemeyince, transfer gerçekleşmemişti. Aatif, Kanarya'nın Antalya kampına dahil olurken, sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'a 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak bu teklifin kabul görmediği ve bordo-mavili yönetimin 2 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Ekici'nin yeni adresinin önümüzdeki birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

'ÖN PROTOKOL YAPTI' İDDİASI

Bu transferde Mehmet Ekici'nin tavrı da belirleyici olacak. Daha önce "Ben F.Bahçe ile anlaştım, kulüplerin anlaşmasını bekliyorum" diyen yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle ön protokol yaptığı ileri sürülüyor.

Sabah