Trabzonspor bir transferi daha bitirdi!

Bordo-mavili kulübün, Faslı oyuncu ile ön protokol imzaladığı iddia edildi. Napoli ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, onay alması halinde oyuncuyu Türkiye'ye getirecek.

Devre arasında kadrosunu Olcay Şahan, Emanuel Mas, Joao Pereira, Hugo Rodallega ve Carl Medjani gibi isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 10 numara pozisyonunda oynayan El Kaddouri'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sezon sonu Napoli'den ayrılacak olan ve bu sezon sadece 5 maçta forma giyme şansı bulan Faslı oyuncu ile Trabzonspor uzun süredir ilgileniyordu.

Trabzonspor'un oyuncu ile ön protokol imzaladığı iddia edilirken, İtalya kulübüyle görüşmeleri son aşamaya getiren Trabzonspor, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda oyuncuyu da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Türkiye'ye getirerek kadrosuna katmayı hedefliyor.