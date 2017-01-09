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Olcay Şahan açıkladı! Trabzonspor...

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti. Olcay Şahan, konuyla ilgili flaş açıklalar yaptı.

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Beşiktaşlı futbolcunun Trabzonspor kampına katıldığı hatta tarafların anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
 
Trabzonspor iddiaları hakkında ilk kez konuşan 29 yaşındaki futbolcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
"BENİ BÜTÜN KULÜPLER İSTİYOR"
 
Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmadığını dile getiren yıldız oyuncu, "Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor." dedi.
 
Olcay Şahan, menajerine de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermediğinin altını çizdi.
 
Takımdaki geleceğine de değinen Olcay, "Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." diyerek net konuştu. Habertürk
 

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Serkan Turker09.01.2017 19:38
Ne kadar mütevazi biri... Gerçek yüzünü yakında görecek herkes
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