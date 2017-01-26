Rýdvan Dilmen tepkilere cevap verdi!

Twitter'da bir video yayýnlayan Rýdvan Dilmen, "Vatanýmýz, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir Ýstiklal Savaþý. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varým" dedi. Dilmen, A Milli Takým'ýn yýldýzý Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mýsýn?" diye sordu.

Dilmen'e cevap veren Arda Turan "Rýdvan hocam çaðrýný aldým. Güçlü bir Türkiye için ben de varým" diyen Arda, "Burak Yýlmaz sen de var mýsýn kardeþim" ifadelerini kullandý. Arda'nýn çaðrýsýna cevap veren Burak Yýlmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varým" sözleriyle þarkýcý Murat Boz'a seslendi. Rýdvan Dilmen'in baþlattýðý zincirleme video kampanyasý, Twitter'da büyük ses getirdi, ancak tepkiler de gecikmedi. Dilmen kaeralarýn önüne çýkýp neden evet diyeceðini ve kampanyayý neden baþlattýðýný anlattý.

Sabah'ta yer alan habere göre; Dilmen "Cumhuriyet ve Atatürk kimsenin tekelinde deðildir, 80 milyona aittir. Bugün önümüzde duran görev cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi geliþtirmektir. Birliðimiz ve ülkemizi korumanýn tek yolu budur. Bugün bütün yurttaþlarýmýzýn önceliði yurtseverlik olmalýdýr. Bunun için güçlü bir liderliðe, güçlü bir cumhuriyete ve geliþmiþ bir demokrasiye ihtiyacýmýz var. Bunlarý vizyonuyla, yaptýklarýyla, insanlýðýyla Sayýn Cumhurbaþkanýmýz'da görüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduðu hedefleri ancak bu yolla ulaþýr ve geliþtirebiliriz diye düþünüyorum.

'FARKLI GÖRÜÞLERE SAYGILIYIM'

Anayasamýzda belli önemli maddeleri inceledim. Ülkem için iyi olacaðýný düþündüm. Bu tamamen kendi fikrimdir. Farklý görüþlere de saygýlýyým. Ama hiç kimse bu durum üzerinden birbirini düþman görmemelidir, düþmanlýk üretmemelidir. Herkesi, beni de dahil eleþtirebilirler, fikirlerimi eleþtirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve baðlýlýðýmý sorgulamak kimsenin haddi deðildir. Demokratik bir ülkedeyiz. Herkes zaten sandýða gidecek, kendi fikrini beyan edecek. Herkes de herkesin fikrine saygý duyacaktýr. Daha güçlü Türkiye için herkes özgür þekilde oyunu kullanacaktýr. Mahalle baskýsý ve tehdide demokraside yer yoktur." diye konuþtu.