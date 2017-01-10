Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Liverpool, Sakho'nun bonservis bedelini belirledi

Liverpool, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mamadou Sakho'nun bonservis bedelini belirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma oyuncusu Mamadou Sakho'nun bonservisini 20 milyon sterlin olarak belirledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Fransız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi.

Fransa'nın Paris Saint Germain takımından 2013'te 18 milyon sterline Liverpool'a transfer olan ve 2015'te 5 senelik yeni sözleşme imzalayan Sakho, saha dışında yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yılın nisan ayından bu yana forma şansı bulamadı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp tarafından disiplinsiz davranışı gerekçe gösterilerek Liverpool'un ABD'de yaptığı sezon öncesi hazırlık kampından gönderilen Fransız oyuncu, Manchester United ile oynadıkları maçta doping testinin pozitif çıkması üzerine UEFA tarafından 30 gün futboldan men edilmişti.

Liverpool'da üç yılda 56 maçta forma giyen Sakho, 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkıyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanlı terör örgütleri en büyük gücü 'terör konusunda hassasiyeti kendi sınırından ibaret' olanlardan alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanlı terör örgütleri en büyük gücü 'terör konusunda hassasiyeti kendi sınırından ibaret' olanlardan alıyor

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA