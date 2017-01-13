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Beşiktaş'tan flaş Samuel Eto'o kararı! Açıkladılar...

Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'la oyuncu alış-verişi konusunda tüm ilişkileri dondurma kararı aldı.

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Siyah-beyazlıların, Güney ekibi yetkililerinin Eto'o transferi konusunda açılış töreninde yaptıkları söylemlerin ardından böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.
 
Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya varmış; hatta Güney ekibinin hocası Rıza Çalımbay; Rhodolfo, Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu ile görüşmüş ama Veli ve Ömer'i ikna edememişti. Antalya Başkan Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı son çıkışın ardından Beşiktaş yönetimi, "Bundan sonra Antalyaspor'dan alacak oyuncu da, verecek oyuncu da kalmadı" diyerek Akdeniz ekibiyle ipleri tamamen kopardılar.
 
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