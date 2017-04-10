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Ahmet Çakar: UEFA, Fenerbahçe'ye tazminat vermeyecek

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, UEFA'nın Fenerbahçe'ye tazminat vermeyeceğini açıkladı.

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, şike davası sürecinin ardından UEFA'nın Fenerbahçe'ye tazminat vermeyeceğini açıkladı.

Çakar'ın konuyla ilgili sözleri şöyle;

Mehmet Ali Aydınlar'ı o dönem uyardım. Böyle bir şey yapma dedim, yazı gönderildi. UEFA yarın diyecek ki; O dönemki federasyonun resmi yazısı var. 'Fenerbahçe'nin şike eylemlerine karıştığı için Avrupa Kupaları'na gitmemesi şeklinde...' Bu yüzde tazminat ödeme gibi bir durum olamaz. Midemi bulandıran bir şey var. Lütfü Arıboğan, Mehmet Helvacı ve Ebru Köksal... Neden bu kişiler göreve geldiler, bu işe dahil oldular.

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