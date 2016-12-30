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Beşiktaş, Samuel Eto'o'dan vazgeçmiyor

Beşiktaş’ın gözü, Samuel Eto’o’dan başkasını görmüyor. Antalyaspor hocası Rıza Çalımbay’ın, sıcak bakmadığı transfere Ömer, Kerim ve Necip takasıyla onay verdiği, Beşiktaş cephesinin ise eski kaptanının bu tavrına tepkili olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş, forvet transferinin liste başında yer alan Kamerunlu süperstar Samuel Eto’o için ısrarını sürdürüyor. Antalyaspor yönetiminin her gün değişen talepleri karşısında Eto’o transferi rafa kalkma aşamasına gelirken, Akdeniz ekibinin deneyimli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay’ın da transfere karşı çıkması görüşmeleri tıkamış durumda.
 
Bir dönem Beşiktaş’ın kaptanlığını yapan Rıza hoca ve Antalyaspor yönetimine son bir teklif daha yapacak olan Siyah-Beyazlılar, 2 Ocak’ta başlayacak kamp dönemine kadar bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Rıza Çalımbay’ın son olarak Antalyaspor yönetimine, “Ömer Şişmanoğlu, Kerim Frei ve Necip Uysal’ı verirlerse o zaman Eto’nun gidişine onay verebiliriz” dediği öğrenildi. Beşiktaş’ın yönetim kanadının ise eski yıldızının böyle bir tavır alması sebebiyle tepkili olduğu belirtildi.

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