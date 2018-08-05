Flaş transferlere imza atan Adana Demirspor’da sezonluk kombine fiyatları 100 TL

MURAT Sancak’ın Başkan seçilmesinden sonra flaş transferlerle gündem yaratan Adana Demirspor’un kombine kartlarına da büyük ilgi var. Manchester United’da forma giymiş Anderson Oliveira’yı ve Mickael Pote’yi kadrosuna katan Mavi Şimşekler’in kombine biletleri en ucuz 100 TL, en pahalı 500 TL’den satılıyor. Yıldız transferlerini sürdüren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Volkan Şen’in ise gündemlerinde olmadığını söyledi. Sancak, “Ben de bu söylentileri basından okuyorum ama biz Volkan Şen’le görüşme yapmadık” dedi.

(Akşam)