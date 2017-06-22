Florentin Pogba Galatasaray'a geliyor

Manchester United'li Paul Pogba'nın kardeşi olan Florentin ile Everton ve Leipzig'in de ilgilendiği belirtildi. 26 yaşında olan 1.92 boyundaki Pogba sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Sağ bekte de görev yapabiliyor. Saint Etienn'in 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncusunu gözden çıkardığı belirtilirken, en iyi teklifi verene satacağı ifade edildi..

(Fotomaç)