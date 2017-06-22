Florentin Pogba Galatasaray'a geliyor
Fransa basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Saint Etienn'de oynayan tecrübeli futbolcu Florentin Pogba ile ilgileniyor.
Manchester United'li Paul Pogba'nın kardeşi olan Florentin ile Everton ve Leipzig'in de ilgilendiği belirtildi. 26 yaşında olan 1.92 boyundaki Pogba sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Sağ bekte de görev yapabiliyor. Saint Etienn'in 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncusunu gözden çıkardığı belirtilirken, en iyi teklifi verene satacağı ifade edildi..
(Fotomaç)
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