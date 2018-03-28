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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük değişim

Galatasaray'a ait Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı.

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Galatasaray'a ait Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı.

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarlarındaki grafitiler görenleri hayran bıraktı. Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı. Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi. Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklerle süslendi.

(İHA)

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