Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük değişim
Galatasaray'a ait Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı.
Galatasaray'a ait Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı.
Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarlarındaki grafitiler görenleri hayran bıraktı. Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı. Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi. Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklerle süslendi.
(İHA)
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