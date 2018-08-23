Force India'nın puanları silindi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yönetimi değişen Formula 1 takımlarından Force India'nın, sezona Racing Point Force India adıyla devam edeceğini ve takımlar klasmanındaki puanlarının silindiğini açıkladı. FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan Grand Prix'si öncesi kayyum kontrolüne geçen, sonrasında ise yönetimini Racing Point UK isimli konsorsiyumun devraldığı Force India takımının durumu karara bağlandı.

Karar doğrultusunda, 12 yarışta topladığı 59 puanla takımlar klasmanının 6. sırasında yer alan Force India, şampiyonadan çıkarıldı. Racing Point Force India adını alan takımın puanları silindi ancak Sergio Perez ve Esteban Ocon'un pilotlar klasmanındaki puanları korundu.

Vijay Mallya'nın borçları ödeyememesi sonrası kayyum atanan takımın yönetimi, ay başında Williams takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll'un babası Lawrence Stroll'un da aralarında bulunduğu konsorsiyuma geçmişti.