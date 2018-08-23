Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Force India'nın puanları silindi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yönetimi değişen Formula 1 takımlarından Force India'nın, sezona Racing Point Force India adıyla devam edeceğini ve takımlar klasmanındaki puanlarının silindiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yönetimi değişen Formula 1 takımlarından Force India'nın, sezona Racing Point Force India adıyla devam edeceğini ve takımlar klasmanındaki puanlarının silindiğini açıkladı. FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan Grand Prix'si öncesi kayyum kontrolüne geçen, sonrasında ise yönetimini Racing Point UK isimli konsorsiyumun devraldığı Force India takımının durumu karara bağlandı.
 
Karar doğrultusunda, 12 yarışta topladığı 59 puanla takımlar klasmanının 6. sırasında yer alan Force India, şampiyonadan çıkarıldı. Racing Point Force India adını alan takımın puanları silindi ancak Sergio Perez ve Esteban Ocon'un pilotlar klasmanındaki puanları korundu.
 
Vijay Mallya'nın borçları ödeyememesi sonrası kayyum atanan takımın yönetimi, ay başında Williams takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll'un babası Lawrence Stroll'un da aralarında bulunduğu konsorsiyuma geçmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA