Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor
Son olarak 2012 yılında İstanbul'u yarış takvimine alan Formula 1, 6 yıllık bir aranın ardından gelecek yıl takvime dahil olacak. F1 CEO’su Chase Carey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1 CEO'su Chase Carey’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Bu buluşmanın ardından son olarak 2011 yılında F1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul’un yeniden takviye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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