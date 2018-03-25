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Formula 1'de sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde Sebastian Vettel birinci oldu

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

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Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,303 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapıldı.     

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ile arkasındaki Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel, startta yerlerini korudu.     

İlk iki sıradaki Hamilton ve Raikkonen "pit stop" gerçekleştirdikten sonra pistte kalmayı tercih eden Vettel, Haas pilotlarının art arda yolda kalmasıyla 28. turda başlatılan sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsata çevirdi.     

Vettel, "pit stop" sonrası Hamilton'ın önünde lider olarak piste döndü. Sonrasında güvenlik aracı eşliğinde devam eden yarış, 31. turda yeniden başladı.     

Kalan bölümde farkı koruyan Vettel, 1.29.33.283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde etti. Vettel'in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu.     

Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla ikinci, Raikkonen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.     

Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si 8 Nisan'da yapılacak.

İlk 10     

Avustralya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)      

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)     

5. Fernando Alonso (McLaren-Renault)     

6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)      

7. Nico Hulkenberg (Renault)     

8. Valtteri Bottas (Mercedes)       

9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)     

10. Carlos Sainz (Renault)     

Pilotlar klasmanı     

1. Sebastian Vettel (Almanya): 25 puan     

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18     

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15     

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 12     

5. Fernando Alonso (İspanya): 10     

Takımlar klasmanı        

1. Ferrari: 40 puan     

2. Mercedes: 22

3. Red Bull: 20

4. McLaren: 12      

5. Renault: 7

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