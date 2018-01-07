Forvet arayan Beşiktaş’a Torres önerildi

Beşiktaş Yönetimi Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim Gignac, Larin, İslam Slimani gibi isimler üzerinde dururken menajerler Beşiktaş'a İspanyol kulübü Atletico Madrid'de forma giyen Torres'i önerdi.

GÜNEŞ'E SORULACAK

Atletico Madrid'de bu sezon istediği şansı bulamayan Torres 19 resmi karşılaşmada fileleri sadece 4 kez havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Torres'i uygun bir rakamla getireceklerini söyleyen menajerler Beşiktaş'tan cevap bekliyor. Başkan Fikret Orman'ın Torres'i ciddi biçimde düşündüğü ancak Şenol Güneş'le bir görüşme yaptıktan sonra cevap vereceği öne sürüldü. Torres'in yapılacak teklife sıcak bakması bekleniyor. (Fotomaç)