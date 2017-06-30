Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı ay sonuna kadar bekleyip harekete geçecek

Golcü planlamasını ilk olarak Aboubakar üzerine yapan fakat bu transferde henüz bir netice alamayan Beşiktaş, Kamerunlu için ay sonuna kadar bekleyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temmuz başında bir sonuç alınmaması durumunda listesinde bulundurduğu isimlerden birini ya da ikisini kadrosuna katacak olan siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Raul Jimenez ismine yoğunlaşacak.

Benfica’da oynayan 26 yayındaki golcüyü yakından takip eden yönetim, Portekiz kulübüyle anlaşması durumunda bu oyuncu için kiralama seçeneğini devreye sokacak. Borja, Bacca, Llorente, Giroud ve Torres gibi isimleri hep alternatifler arasında tutan yönetim, Jimenez için Benfica’nın transfer hareketlerini de yakından takip edecek.

Yapacağı transferler doğrultusunda, Jimenez’in satış listesine konulabileceğini düşünen yönetim, bu nedenle Benfica ile temasta bulunmaya devam edecek.

Milliyet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA