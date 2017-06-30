Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı ay sonuna kadar bekleyip harekete geçecek

Temmuz başında bir sonuç alınmaması durumunda listesinde bulundurduğu isimlerden birini ya da ikisini kadrosuna katacak olan siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Raul Jimenez ismine yoğunlaşacak.

Benfica’da oynayan 26 yayındaki golcüyü yakından takip eden yönetim, Portekiz kulübüyle anlaşması durumunda bu oyuncu için kiralama seçeneğini devreye sokacak. Borja, Bacca, Llorente, Giroud ve Torres gibi isimleri hep alternatifler arasında tutan yönetim, Jimenez için Benfica’nın transfer hareketlerini de yakından takip edecek.

Yapacağı transferler doğrultusunda, Jimenez’in satış listesine konulabileceğini düşünen yönetim, bu nedenle Benfica ile temasta bulunmaya devam edecek.

Milliyet