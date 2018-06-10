Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Forvete sambacı Roni

Sağ-sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Brezilyalı yıllık 700 bin euroya “evet” dedi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONSPOR bir taşla 3 kuş vuracak. Geçen sezon Japon Ligi’nde Albirex Niigata’da oynayan ve sözleşmesi sona erince serbest kalan Ronielson Da Silva Barbosa ‘Roni’ ile Bordo-Mavili yönetimin görüşmesi olumlu geçti. 3 yıllık bir sözleşmeye evet diyen ve yıllık 700 bin euroyu kabul eden Roni, transferinin önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Asıl mevkisi santrfor olan 23 yaşındaki oyuncu sağ ve sol kanat da olmak üzere 3 farklı mevkide görev yapabiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA