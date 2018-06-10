Forvete sambacı Roni

TRABZONSPOR bir taşla 3 kuş vuracak. Geçen sezon Japon Ligi’nde Albirex Niigata’da oynayan ve sözleşmesi sona erince serbest kalan Ronielson Da Silva Barbosa ‘Roni’ ile Bordo-Mavili yönetimin görüşmesi olumlu geçti. 3 yıllık bir sözleşmeye evet diyen ve yıllık 700 bin euroyu kabul eden Roni, transferinin önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Asıl mevkisi santrfor olan 23 yaşındaki oyuncu sağ ve sol kanat da olmak üzere 3 farklı mevkide görev yapabiliyor.