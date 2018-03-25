Francesc Peralta, 2 ay önce girdiği komadan Sevilla marşı sayesinde çıktı
İspanyol amatör küme takımlarından Mequinenza'nın formasını terleten Francesc Peralta, ocak ayında girdiği komadan Sevilla marşı sayesinde çıktı.
İspanyol amatör küme takımlarından Mequinenza forması giyen Francesc Peralta, geçtiğimiz ocak ayında oynanan bir maçta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası kafasına sert bir darbe almıştı.
Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan ve tam 3 beyin ameliyatı birden geçiren Peralta, ocak ayında girdiği komadan büyük bir mucize sonucu çıktı.
Sıkı bir Barcelona taraftarı olmasının yanı sıra La Liga'nın diğer büyük takımlarından Sevilla'nın da marşına büyük hayranlık duyan amatör futbolcu, annesinin bu marşı kulağına fısıldaması sonucunda hayata döndü.
Bu mucizevi gelişmeye sessiz kalmayan Sevilla kulübü, resmi Twitter hesabından yayımladığı bir bildiriyle Peralta'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken "İyileşir iyileşmez marşımızı dinlemek için stadyumumuza davetlisin." mesajını paylaştı.
(Fanatik)
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