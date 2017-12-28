Francesco Totti: Van Dijk 85 milyon euro etmeyebilir
Roma'nın efsanevi yıldızı Francesco Totti, Dubai'de katıldığı bir ödül töreni sırasında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Bu yıl emekliğe ayrılan İtalyan efsane, Lionel Messi-Cristiano Ronaldo rekabetinden Virgil van Dijk transferine kadar pek çok konuya değindi.
Futbol kariyeri boyunca Roma'dan başka bir takımda oynamayan ve kariyerini de bu sezon efsanesi olduğu kulüpte bırakan Francesco Totti, gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
Dubai'de düzenlenen "Globe Soccer Awards"ın ödül töreninde konuşan 41 yaşındaki eski futbolcu, Lionel Messi-Cristiano Ronaldo rekabetinden Virgil van Dijk transferine kadar pek çok konuya değindi.
"Messi'yi Ronaldo'ya tercih ederim." diyen Totti, Liverpool'a transfer olarak dünyanın en pahalı defans oyuncusu olan Virgil van Dijk hakkında da yorumlarda bulundu.
Günümüzde transferlere çok fazla para harcandığını söyleyen Roma efsanesi, Hollandalı futbolcunun 85 milyon euro etmeyeceğini belirtti.
Fanatik
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