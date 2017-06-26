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Frank de Boer artık Crystal Palace'ta

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı teknik direktör, İngiltere Premier Lig ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptı.

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Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Hollandalı teknik adam Frank de Boer, İngiltere'nin Crystal Palace takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Crystal Palace Kulübünün Facebook hesabından canlı yayında yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan De Boer, Amsterdam ekibiyle 2010-2014 yıllarında üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşadı.

Inter'in başına geçmesinin ardından milli futbolcu Caner Erkin'i kadroda düşünmediği gerekçesiyle Türk basınının gündeminde yer alan Hollandalı teknik adam, mavi-siyahlıların başında geçirdiği 85 günlük kariyerinde öne çıkan tek başarısını ise Serie A'nın 4. haftasındaki 2-1'lik Juventus galibiyetiyle elde etti. Futbolculuk kariyerinde Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarında forma giyen Frank de Boer, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.

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