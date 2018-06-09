Fransa Açık'ta şampiyon Simona Halep
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Simona Halep, Sloane Stephens'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Simona Halep, Sloane Stephens'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Roland Garros tek kadınlar finalinde Simona Halep, Sloane Stephens'ı 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle yenerek kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
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