Fransa, Babel'in gol attığı maçta Hollanda'yı 2-1 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Fransa devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Ryan Babel çıktı ve Hollanda skora denge getirdi. Fransa karşısında fileleri havalandıran Ryan Babel, Mart 2005'ten bu yana ilk kez Hollanda formasıyla resmi bir maçta gol attı.

Mücadelede son sözü 74. dakikada Olivier Giroud söyledi ve Fransa, Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fransa puanını 4'e çıkardı. Hollanda ise gruptaki ilk maçından puan alamadı.

(Sporx)