Fransa basını: Galatasaray, Marsilya'yı kopyalıyor

Marsilya'nın idol isimlerinden Didier Drogba ve Lorik Cana'yı bir zamanlar kadrosunda barındıran Galatasaray'ın Fransa'yla olan bağlarına dikkat çeken LePhoceen sitesi Sarı-kırmızılı kulübün Marsilya'nın kardeş kulübü olmak için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti.

Ancak son zamanlarda bu kardeşlik olasılığının rekabete dönüştüğünü, transfer pazarında iki kulübün sık sık karşı karşıya geldiğini yazan web sitesi, Galatasaray'ın şu an devam eden dönemde görüştüğü Bafetimbi Gomis, William Vainqueur, Adil Rami ve Carlos Bacca'nın Marsilya'yla bağların adikkat çekildi.

Gomis ve Vainqueur'ün geçen yıl Marsilya'da kiralık oynadığı hatılatılan haberde Fransız kulübünün bu sezon da bu oyuncuları kadrosunda tutmak istediğini ancak Galatasaray'ın araya girerek işi bozduğu yazıldı.

Galatasaray, Diarra'yı Marsilya'dan almak için büyük çaba sarf etmişti

Marsilya'nın transfer listesinde bulunan Adil Rami ve Carlos Bacca için kulüplerle yaptığı görüşmelerde Galatasaray'ın da yanı oyunculara teklif yaptığını öğrenmenin şokunu yaşadığını belirten site, geçen yıl Marsilya'dan Lassana Diarra'yı almak için Galatasaray'ın gösterdiği çabalar da hatırlatıldı ve şu soru soruldu: Transfer piyasası bu kadar dar mı?

İki takımın sürekli çakışmasıyla ilgili yapılan değerlendirmede sorunun menajerlerden kaynaklandığına vurgu yapıldı. Marsilya'ya bu futbolcuları öneren menajerin aynı zamanda Galatasaray'a da aynı oyuncuları önerdiği savunulurken Fransız kulübüne çalıştığı menajer sayısını artırma çağrısı yapıldı.

(CnnTürk)