Fransa- Hırvatistan finalinde ilk 11'ler belli oldu
2018 Dünya Kupası sahibini buluyor... Dev finalde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.
Dev finalde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER:
FRANSA: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kante, Pogba, Matuidi; Mbappé, Griezmann, Giroud
HIRVATİSTAN: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic, Modric; Perisic, Rebic, Mandzukic
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