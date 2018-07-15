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Fransa- Hırvatistan finalinde ilk 11'ler belli oldu

2018 Dünya Kupası sahibini buluyor... Dev finalde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

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Dev finalde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER:

FRANSA: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kante, Pogba, Matuidi; Mbappé, Griezmann, Giroud

HIRVATİSTAN: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic, Modric; Perisic, Rebic, Mandzukic

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