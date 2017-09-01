Fransa Hollanda'yı farklı geçti! İşte toplu sonuçlar...

Dünya Kupası Elemeleri A grubunun 7. maçlarında Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Griezmann ile öne geçen Fransa, devreyi önde kapatmayı başardı.

Mücadelenin 61. dakikasında Kevin Strootman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hollanda'da 64. dakikda Robin Van Persie oyuna dahil oldu.

Fransa, 73. dakikada Lemar ile farkı 2'ye çıkardı. Lemar 88. dakikada bir gol daha kaydederken son sözü 90. dakikada Kylian Mbappe söyledi.

TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU

Bulgaristan - İsveç: 3-2

Lüksemburg - Belarus: 1-0

Fransa - Hollanda: 4-0

B GRUBU

Macaristan - Letonya: 3-1

İsviçre - Andorra: 3-0