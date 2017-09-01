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Fransa Hollanda'yı farklı geçti! İşte toplu sonuçlar...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, rakibi Hollanda'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

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Dünya Kupası Elemeleri A grubunun 7. maçlarında Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmanın 14. dakikasında Griezmann ile öne geçen Fransa, devreyi önde kapatmayı başardı.
 
Mücadelenin 61. dakikasında Kevin Strootman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hollanda'da 64. dakikda Robin Van Persie oyuna dahil oldu.
 
Fransa, 73. dakikada Lemar ile farkı 2'ye çıkardı. Lemar 88. dakikada bir gol daha kaydederken son sözü 90. dakikada Kylian Mbappe söyledi.
 
TOPLU SONUÇLAR
 
A GRUBU
 
Bulgaristan - İsveç: 3-2
Lüksemburg - Belarus: 1-0
Fransa - Hollanda: 4-0
 
B GRUBU
 
Macaristan - Letonya: 3-1
İsviçre - Andorra: 3-0
Portekiz - Faroe Adaları: 5-1

H GRUBU
 
Belçika - Cebelitarık: 9-0
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek: 3-2
Yunanistan - Estonya: 0-0

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