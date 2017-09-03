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Fransa, İzlanda'yı 36 sayı farkla 115-79 yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu üçüncü maçında Fransa, İzlanda'yı 115-79 yendi.

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A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan müsabakada Fransa ile İzlanda karşı karşıya geldi.
 
Helsinki Arena'da oynanan karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili performans göstererek başlarken, ilk periyot Fransa'nın 29-25 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrek karşılıklı basketlere sahne oldu ve Fransa, soyunma odasına 49-42 önde girdi.
 
İkinci devrede İzlanda'ya üstünlüğünü kabul ettiren ve dış atışlarla sayıya giden Fransa, farkı giderek açtı. Fransa, üçüncü periyodu 86-56 önde geçip, karşılaşmayı 115-79 kazandı.
 
Bu sonuçla Fransa ikinci galibiyetini alırken, İzlanda ise üçüncü maçını da kaybetti.
 
Mücadelede İzlanda adına 23 sayı üreten Jon Arnor Stefansson maçın en skorer ismi oldu. Altı oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı Fransa adına 16 sayı kaydeden Nando de Colo takımının galibiyetine katkı sağladı.

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