Fransa'dan son virajda kötü prova!
Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Fransa, ABD ile 1-1 berabere kaldı.
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fransa ile ABD karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 44. dakikasında Julian Green ile golü bulan ABD, Fransa karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakip kaleyi ablukaya alan Fransa aradığı golü 78. dakikada Kylian Mbappe ile buldu.
Fransa kalan dakikalarda baskısına karşın golü bulamadı ve ABD ile 1-1 berabere kaldı. Fransa, Dünya Kupası'nda Avustralya, Danimarka ve Peru ile aynı grupta yer alıyor.
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