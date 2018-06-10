Fransa'dan son virajda kötü prova!

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fransa ile ABD karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında Julian Green ile golü bulan ABD, Fransa karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakip kaleyi ablukaya alan Fransa aradığı golü 78. dakikada Kylian Mbappe ile buldu.

Fransa kalan dakikalarda baskısına karşın golü bulamadı ve ABD ile 1-1 berabere kaldı. Fransa, Dünya Kupası'nda Avustralya, Danimarka ve Peru ile aynı grupta yer alıyor.