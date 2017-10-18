Fransız basını Beşiktaş'ı yere göğe sığdıramadı

FRANCE FOOTBALL: "MONACO, BEŞİKTAŞ'IN DARBESİYLE YIKILDI"

France Football ise Monaco'nun aldığı mağlubiyeti, "Beşiktaş'ın darbesiyle yıkıldı." sözleriyle manşetine taşıdı. Haberde özellikle Monaco'nun kötü futboluna ve Beşiktaş'ın ayaklarının sağlam yere bastığına değinilirken, Monaco'nun bu mağlubiyetle birlikte bir üst tur şansını ciddi şekilde tehlikeye attığı yazıldı.

L'EQUİPE: "BEŞİKTAŞ, MONACO'YU ÜZDÜ"

Fransa'nın en ünlü gazetelerinden L'Equipe ise Beşiktaş, Monaco'yu üzdü ve grubun son sırasına itti." başlığıyla bu maçı değerlendirdi.

Fransız basını özellikle Monaco - Beşiktaş maçında Fransız ekibinin hücumda çok zorlandığını, Beşiktaş'ın orta sahada sağlam durduğunu ve girdiği pozisyonlarda becerikli davrandığını yazarken, Monaco'nun bu maçta çok etkisiz kaldığını dile getirdi.

France Football Cenk Tosun hakkında "Cenk Tosun, gerçek bir zehir! Şüphesiz ki maçın adamı. Çok güçlü ve yaratıcı. Monaco savunmasına ağır hasarlar verdi. Sürekli oyuun içerisinde, sürekli mücadele ediyor. Gerekli olduğunda nasıl efektif olunacağını çok iyi biliyor. 34'te çıkarılamayacak bir kafa vuruşu yaptı. 54'te Babel'in ikramını müthiş değerlendirdi. Ligde geçen sezon en çok gol atak ikinci oyuncuydu ama bu sezon en verimli dönemini yaşıyor." şeklinde övgüler yağdırdı.