Fransız basını Fenerbahçe'nin Saint-Etienne'de forma giyen sol bek Cheikh M'Bengue ile anlaştığını yazdı
Fransız Le Progres Gazetesi, Saint-Etienne'de oynayan Cheikh M'Bengue'nin bugün Fenerbahçe için Türkiye'ye gideceğini okuyucularına duyurdu.
Transferin son günleri yaklaşırken iddialar bir bir gelmeye devam ediyor.
Fransa'da yayın yapan Le Progres Gazetesi, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'nin bugün Fenerbahçe için Türkiye'ye gideceğini okuyucularına duyurdu.
29 yaşındaki Senegalli sol bek M'Bengue, geçtiğimiz sezon ligde 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Senegal Milli Takım formasını 18 kez giyen M'Bengue, kariyerinde Toulouse, Rennes ve Saint-Etienne kulüplerinde oynadı.
Haberturk
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