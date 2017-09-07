Fransız basını Fenerbahçe'nin Saint-Etienne'de forma giyen sol bek Cheikh M'Bengue ile anlaştığını yazdı

Transferin son günleri yaklaşırken iddialar bir bir gelmeye devam ediyor.

Fransa'da yayın yapan Le Progres Gazetesi, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'nin bugün Fenerbahçe için Türkiye'ye gideceğini okuyucularına duyurdu.

29 yaşındaki Senegalli sol bek M'Bengue, geçtiğimiz sezon ligde 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Senegal Milli Takım formasını 18 kez giyen M'Bengue, kariyerinde Toulouse, Rennes ve Saint-Etienne kulüplerinde oynadı.

Haberturk