Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fransız basını Pepe'nin PSG ile anlaştığını duyurdu

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba sarfettiği Pepe'nin Paris St. Germain'le anlaştığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Canal +’ın haberine göre Paris St. Germain, Real Madrid’le sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Portekizli stoper Pepe’yle her konuda anlaşmaya vardı.

Paris St. Germain’in Pepe’nin yanı sıra Monaco’nun yıldız ismi Fabinho ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

1.87cm boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta forma giymişti. (Gamaspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alanya’da orman yangını, evler tahliye ediliyor

Alanya’da orman yangını, evler tahliye ediliyor

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA