Fransız basını PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilebileceğini öne sürdü

Finansal Fair Play’e rağmen 222 milyon Euro’ya Neymar’ı kadrosuna katan PSG’nin, Şampiyonlar Ligi’nden men edilebileceği belirtildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, PSG için başlatılan soruşturmanın kulüp adına olumsuz sonuçlanması halinde sıkıntılı bir sürecin başlayacağı ifade edildi.