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Fransız basını Rafael Da Silva'yı Beşiktaş'a yazdı

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş için Fransız basını Rafael Da Silva'yı yazdı.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezonda Gökhan Gönül ile rekabet edebilecek bir sağ bek arayışları devam ederken, gündeme yeni bir isim daha geldi. Fransız basını siyah beyazlıların Lyon'da forma giyen Rafael da Silva'nın transferi için teklifte bulunduğunu yazdı. 2015 yılında Manchester United'dan Lyon'a transfer olan Rafael Da Silva, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de 24 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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