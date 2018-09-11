Fransız basını yazdı! Clinton N'Jie Fatih Terim'e teklif edildi

Marsilya'nın bu sezon transfer döneminde elinden çıkarmaya çalıştığı ancak takımda kalan forvet oyuncusu Clinton N'Jie için Fransız basını ciddi bir iddiayı gündeme getirdi.

Marsilya'nın beklentileri karşılayamadığı için kiralama bedeli almadan vermeye razı olduğu için Clinton N'Jie'nin Galatasaray'a da önerildiği ortaya çıktı.

Sporting ve Sivasspor'un da gündemine gelen 25 yaşındaki Kamerunlu golcünün transferin son döneminde Galatasaray'a önerildiği ancak Fatih Terim'in bu isme onay vermediği belirtildi. France Football'da yer alan habere göre Marsilya verim alamadığı N'Jie'yi elinden çıkarmak için çok uğraştığı ancak bunda başarılı olamadığı belirtildi.

ZUBIZARETTA GÖNDERMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞ VERDİ

Özellikle Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta'nın N'Jie'nin gönderilmesi için çok uğraştığına yer verildi.

Bu sezon sadece 56 dakika oynayan, geçtiğimiz sezon ise Marsilya formasıyla 39 maçta sadece 9 gole imza atan Clinton N'Jie son dönemde performansı nedeniyle Fransa'da eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Kamerunlu oyuncu Gomis ile Marsilya'da oynadığı 2016/2017 döneminde de birlikte forma giymişti.

3,5 AY SAKATLIK NEDENİYLE OYNAMAMIŞTI

N'Jie Tottenham'da oynadığı 2015/16 sezonunda ciddi bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 3,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

(Sporx)