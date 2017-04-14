Lyon Başkanı Aulas İstanbul'daki maçın seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi
Lyon - Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulunan 69 yaşındaki başkan Jean Michel Aulas, rövanş karşılaşmasında seyirci alınmaması gerektiğini açıkladı.
Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, olayların ardından İstanbul’daki maçın seyircisiz oynanması gerektiğini belirtti.
Fransız başkan, Beşiktaş’a suçlamalarda bulunarak, “Sanırım Beşiktaş, maç biletlerini, stada girmemesi gereken insanlara dağıtmış. Birçok taraftarımız yaralandı. UEFA’nın müdahele etmesi gerekir. Rövanşın seyircisiz oynanması daha adaletli olur” dedi.
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