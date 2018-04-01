Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktör belli oldu! Sezon sonunda Unai Emery ile yollarını ayıracak olan Fransız ekibi, Thomas Tuchel ile her konuda anlaştı.
Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Thomas Tuchel'in PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Resmi imza bir hafta içinde
Fransız basınının iddiasına göre 44 yaşındaki teknik direktörün PSG'nin başına geçtiği bu hafta içinde resmileşecek.
Fransız ekibinde Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ve Max Allegri de diğer adaylar arasında gösteriliyordu. (Sporx)
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