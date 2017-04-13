Fransız polisinden taraftarlara sert müdahale!

Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazı ile müdahale etti.

Öte yandan Fransız RMC Sport'un iddiasına göre olaylar şöyle gerçekleşti; Parc OL'ye 200 metre mesafede toplanan bazı Beşiktaş taraftarları ellerindeki meşaleleri Lyon taraftarlarına doğru fırlattı. Bunun üzerine Lyon taraftarlarının da bariyerleri aşarak Beşiktaş taraftarına doğru yöneldiği ve araya Fransız polisinin girdiği kaydedildi. Polis, Beşiktaş taraftarlarının olduğu bölgeye biber gazlı müdahalede bulundu. Öte yandan bazı Lyon taraftarları Türk taraftarların araçlarına saldırırken bir Fransız taraftar gözaltına alındı.

Ayrıca Fransız polisi, bir Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı.