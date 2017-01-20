Mamadou Sakho Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray’ın stoper adaylarından Mamadou Sakho, Liverpool’un artık kendisi için bittiğini ve İngiliz kulübünden kesin olarak ayrılmak istediğini duyurdu.

Fransız savunmacıyı kiralamak için devreye giren Southampton’a ise Liverpool’dan olumsuz yanıt geldi.

Bu gelişme, Liverpool’un Sakho’yu Premier Lig kulüplerine vermek istemediği şeklinde yorumlandı. 27 yaşındaki futbolcuyla İspanyol Sevilla kulübü de yakından ilgileniyor. Galatasaray Yönetimi de bu transfer için tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor.