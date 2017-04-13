Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fransızlar terör estirdi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Fransız holiganlar tribünde terör estirdi.

Haberin
galerisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Müsabaka için tribünde yer alan 20 bin kadar Beşiktaşlı taraftar Lyon taraftarlarla yan yana maçın başlamasını beklediği sırada ellerinde demir çubuklar bulunan siyah-polarlı bir grubun saldırısı güzel başlayan geceye gölge düşürdü! Siyah-polarlı holiganların ailelerin ve çocukların da bulunduğu tribüne yaptığı saldırı sonrası siyah-beyazlılar karşılık verince tribün karıştı ve Lyon taraftarları bir anda sahaya daldı!

"TÜRKLERE SALDIRDILAR"

Lyon Stadı'nda yaşanan olayları maç için Park de Lyon'da bulunan Fotomaç yazarı Turgay Demir değerlendirdi. Holigan bir grubun taraftara saldırdığını belirten Demir, "Tribünlerde beklediklerinin iki katı Türk var sanırım bu zorlarına gitti, ne yapacaklarını şaşırdılar...Sadece üst tribünden değil korner köşesindeki alt tribünde TÜRKİYE sesleriyle inleyince ayarları bozuldu Fransızların... Durduk yere kaşındılar, yanlarındaki Türklere saldırdılar, Türkler karşılık verince çareyi sahaya atlamakta buldular. Kıskaçıran bahane." diye konuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA