Fred, önümüzdeki sezon Manchester United forması giyecek

Ukrayan Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in başarılı orta sahası Fred, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Başkan Sergei Palkin, 25 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'e transfer olacağını açıkladı.

Sergei Palkin, yaptığı açıklamada ''Temmuz ayında Fred ayrılacak. Eğer Manchester City'e transfer olmazsa Manchester United'a gidecek. Fred, en güçlü ligde oynamaya hazır. O sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir profesyonel. Bizim takımda bir sene daha kalmasını istersem kabul eder ancak daha güçlü bir lig için hazır'' diye konuştu.

60 MİLYON EURO BEKLENİYOR

2013 yılından bu yana Ukrayna ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda 55-60 milyon Euro bonservis karşılığında Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor.

Türkiye Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu da geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Fred'in sezon sonunda Manchester City'e transfer olacağını açıklamıştı.

(Sporx)