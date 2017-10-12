Fuat Guguloğlu, TFF Yönetim Kurulu'nda asıl üyeliğe getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda Fuat Guguloğlu asıl üyeliğe getirildi.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine yeni atama yaptığı bildirildi.
Açıklamada, "Yönetim kurulu yedek üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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